Политика
Газета.RuВ «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии
Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве партии. Кроме того, обдумывается приостановка членства Игнатьева в региональном политсовете.
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Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС 06:47
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«Такому человеку не место в наших рядах»: Игнатьева рекомендовали исключить из «Единой России»
Мой город Чебоксары08:36
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