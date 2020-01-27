Политика

Газета.RuГазета.RuВ «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве партии. Кроме того, обдумывается приостановка членства Игнатьева в региональном политсовете.
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Евгений Ревенко
Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС 06:47

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Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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