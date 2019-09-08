Политика

Газета.RuГазета.RuТурчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости". Он заявил, что считает прошедшие выборы полной победой партии.
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

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