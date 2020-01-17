Политика
РБКВ «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить605
с чего всё началось
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.РИА Новости05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Футбол
Федун прокомментировал процесс передачи «Спартака» болельщикам
"Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - заявил Федун.
Происшествия
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Политика
Путин примет участие в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Авто
Раскрыта дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Объявлена дата проведения официального показа новой модели внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Технологии
Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов
В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
Футбол
Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
Политика
Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала
Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Политика
Россия учтет размещение вооружений США в Японии
У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы, направленные против РФ, заявил и.о главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Общество
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета «Аспид»
Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.