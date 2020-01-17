Политика

РБКРБКВ «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает «РИА Новости».
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В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
РИА Новости05:09

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В «Единой России» рассказали о претензиях к работе ряда министерств

RT на русском06:47

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

РБК06:20

У «Единой России» есть претензии к Минздраву, Минкульту, Минтруду и Минпросвещения

Коммерсантъ05:07

У фракции Единая Россия в Госдуме есть претензии к работе ряда министерств

Эхо Москвы05:30

Главам Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения досталось на встрече с Мишустиным

Телеканал 360°05:22

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

РИА Новости05:09

В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств

Известия05:37
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

РИА Новости 02:21
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 04:42
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости 06:56
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Футбол

Федун прокомментировал процесс передачи «Спартака» болельщикам

"Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - заявил Федун.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
РИА Новости 07:18
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
Музыка

Эминем выпустил новый альбом и клип

РИА Новости 04:12
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Газета.Ru 07:17
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Здоровье

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Shraibikus News 01:40
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Авто

Раскрыта дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Объявлена дата проведения официального показа новой модели внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Faktom вчера в 03:20
Технологии

Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов

В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
iXBT.com вчера в 22:57
Футбол

Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
РИА Новости 06:18
Политика

Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Взгляд.ру 06:15
Политика

Россия учтет размещение вооружений США в Японии

У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы, направленные против РФ, заявил и.о главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Политическая Экспертиза 04:20
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет

Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Сайт города Армавира 15 января в 07:29
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Телеканал 360° 03:04
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

РЕН ТВ 01:03
Общество

Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета «Аспид»

РИА Новости 05:48
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:33
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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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