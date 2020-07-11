Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad. Инцидент произошел на одном из пляжей, куда пришла отдохнуть большая компания. В какой-то момент купающийся в море ребенок начал тонуть, за ним один за другим бросились взрослые.

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

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