Армия и оружие
РИА НовостиВ Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В российско-египетском учении примут участие волгоградские зенитчики
Московский Комсомолец24 октября в 11:47
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Политика
Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе
Политика
В России предложили выдать премию за план захвата Калининграда
Глава региона, который «может быть потерян», Антон Алиханов рассказал о том, что этот прогноз является из области фантастики.
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Общество
На Украине введена банкнота в 1000 гривен
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
Армия и оружие
Эрдоган предупредил о новой военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил очистить северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны"(СНС), если власти не выведут оттуда своих бойцов в течение 150 часов.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Политика
Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии
Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.
Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Общество
Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены от 40 до 50 тысяч человек.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Киберспорт
Blizzard изменила иконку Diablo 2
Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Происшествия
В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.