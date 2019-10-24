Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
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Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

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