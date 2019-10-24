Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Стрела Дружбы» с участием России впервые началась в Египте

Газета.Ruвчера в 19:09

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

РИА Новостивчера в 18:10

В Астраханской области прошли боевую подготовку российские зенитчики

Канал 7+24 октября в 08:50

В российско-египетском учении примут участие волгоградские зенитчики

Московский Комсомолец24 октября в 11:47

Волгоградские зенитчики улетели в Египет на совместные учения

Волгоградская правдавчера в 06:08

В Египте российских зенитчиков переоденут в шорты

Российская газета24 октября в 06:26

На учениях в Египте кубанских военнослужащих переоденут в шорты и панамы

Кубань 2424 октября в 04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

RT на русском вчера в 02:33
Политика

Трамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49
Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Автоспорт

Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Вести.Ru 00:15
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 24 октября в 08:56
Футбол

Россия уступила Португалии в рейтинге УЕФА

Поражения «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов и победа «Бенфики» помогли сборной Португалии обогнать Россию в рейтинге УЕФА.
Inc-news.ru 24 октября в 11:40
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Теннис

L’Equipe: «Даниил Медведев. Царь родился»

Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe.
Спорт-Экспресс 00:45
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»?

Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 15:25
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 25 октября в 08:19
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 25 октября в 10:05
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Армия и оружие

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 вчера в 08:36
Происшествия

Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском

Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Политика

Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос 25 октября в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное