Происшествия
ТагилСити.руВ Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции
Российские мальчики, которые пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей Турции, доставлены в Екатеринбург и отправлены в ожоговое отделение детской городской больницы № 9, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
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«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург
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Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой
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