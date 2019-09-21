Происшествия

ТагилСити.руТагилСити.руВ Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

Российские мальчики, которые пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей Турции, доставлены в Екатеринбург и отправлены в ожоговое отделение детской городской больницы № 9, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

ТагилСити.ру14:11

«Их подожгли со спины»: детей, которых в Турции облили горящим маслом, привезли в Екатеринбург

Екатеринбург Онлайн07:20

Пострадавшие в отеле Турции дети доставлены в Екатеринбург

Интерфакс09:38

Маленькие екатеринбуржцы, облитые горящим маслом в Турции, вернулись домой

Наша Газета (г. Екатеринбург)09:27

Дети, получившие ожоги в турецком отеле, вернулись в Екатеринбург

Интерфакс - Россия08:34

Детей, пострадавших в Турции, встретили в аэропорту Екатеринбурга

Вечерние Ведомости08:10

Получившие ожоги в Турции дети вернулись в Екатеринбург

Телеканал 360°11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Армия и оружие

На видео показали модель ядерной войны между США и Россией

На просторах Сети оказалось опубликовано видео, демонстрирующее модель ядерной войны, которая в теории может развернуться между США и Россией.
Актуальные Новости 18 сентября в 17:03
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Политика

Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку

Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил упростить визовый режим со странами Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».
Взгляд.ру 16:59
Политика

Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня 03:12
Происшествия

В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина

По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
Дни24 09:33
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Газета.Ru 16:27
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру вчера в 09:22
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Теннис

Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Наука

Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев

Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Футбол

Хавбек «Лестера» остро ответил английской газете

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон остро ответил английской газете The Sun.
Евро-футбол.ру 16:17
Футбол

Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Происшествия

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»

Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания.
ТАСС 01:37
Главное