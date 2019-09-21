Российские мальчики, которые пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей Турции, доставлены в Екатеринбург и отправлены в ожоговое отделение детской городской больницы № 9, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

В Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие На видео показали модель ядерной войны между США и Россией На просторах Сети оказалось опубликовано видео, демонстрирующее модель ядерной войны, которая в теории может развернуться между США и Россией.

Политика Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил упростить визовый режим со странами Евросоюза.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».

Политика Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.

Происшествия В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Наука Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52 В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Футбол Хавбек «Лестера» остро ответил английской газете Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон остро ответил английской газете The Sun.

Футбол Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.