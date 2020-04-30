Общество
РИА НовостиВ Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков
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Опубликовано видео с места спецоперации ФСБ в Екатеринбурге, где убиты подозреваемые
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