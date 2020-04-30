Общество
РИА НовостиВ Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.
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Опубликовано видео с места спецоперации ФСБ в Екатеринбурге, где убиты подозреваемые
Znak.comвчера в 21:49
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Русская Планета вчера в 19:20
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Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
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Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Хоккей
В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги
Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
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Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
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В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.
РЕН ТВ вчера в 18:44
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Культура
Вышел трейлер документалки о корейской группе BTS
В YouTube опубликован трейлер документального фильма о популярной группе BTS из Южной Кореи. Фильм получил название Break the silence.
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Дни24 вчера в 12:55
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Из-за перевеса с первой лунной станции РФ могут снять часть аппаратуры
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РЕН ТВ вчера в 22:21
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
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Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
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«Мегафон» запустил безлимитные тарифы для удаленной работы
Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
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Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
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Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
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Кинотеатры отказываются от проката фильмов Universal
Кинотеатры в США отказываются от проката фильмов студии Universal Pictures.
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В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
REGNUM вчера в 23:03