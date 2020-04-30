Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.
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Все, что известно о ликвидации боевиков, готовивших теракт в Екатеринбурге. Новость дополняется

66.ru01:23

В Екатеринбурге сняли режим контртеррористической операции

РБК00:58

В Екатеринбурге и пригороде сняли режим КТО

ТАССвчера в 20:47

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

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Опубликовано видео с места спецоперации ФСБ в Екатеринбурге, где убиты подозреваемые

Znak.comвчера в 21:49

Террористы, которых ликвидировали под Екатеринбургом, устроили оружейный склад в брошенной сторожке

Екатеринбург Онлайн00:41

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе сняли режим КТО

РИА Новостивчера в 20:54
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Русская Планета вчера в 19:20
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Общество

Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin’s Creed

REGNUM 02:48
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Происшествия

Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Вести.Ru 02:25
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

РБК 01:00
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета вчера в 14:24
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Хоккей

В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
RT на русском 01:13
Происшествия

Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.
РЕН ТВ вчера в 18:44
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Культура

Вышел трейлер документалки о корейской группе BTS

В YouTube опубликован трейлер документального фильма о популярной группе BTS из Южной Кореи. Фильм получил название Break the silence.
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 вчера в 12:55
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Космос

Из-за перевеса с первой лунной станции РФ могут снять часть аппаратуры

Первая в новейшей истории российская станция для посадки на Луну может оказаться слишком тяжелой для запуска, из-за чего с нее придется снимать какой-нибудь из научных приборов.
РЕН ТВ вчера в 22:21
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
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Происшествия

Под Петербургом в ДТП из-за мусоровоза попали 19 автомобилей

REGNUM 02:36
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Технологии

«Мегафон» запустил безлимитные тарифы для удаленной работы

Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче.
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Шоу-бизнес

До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба

Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
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Кино

Кинотеатры отказываются от проката фильмов Universal

Кинотеатры в США отказываются от проката фильмов студии Universal Pictures.
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Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

REGNUM вчера в 23:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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