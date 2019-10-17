Происшествия
RT на русскомВ Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Об этом информирует РИА Новости.
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В Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня привезли трех подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Эхо Москвы в Екатеринбурге08:35
Обвиняемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки заключили под стражу до 11 декабря
Екатеринбург в эфире10:13
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Происшествия
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Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Происшествия
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Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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Депутаты нашли нарушения в работе «Медузы» и «Русской службы Би-би-си»
Депутаты передадут материалы о нарушениях Роскомнадзору и Генпрокуратуре, чтобы те приняли меры реагирования, пообещал Пискарев.
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
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Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых.
Наука
Необычного глубоководного осьминога сняли на видео
Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом
На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Гаджеты
Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России
Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.
Общество
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Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
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Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Происшествия
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СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Российские дилеры Mitsubishi продают последние Mitsubishi Pajero – в ближайшее время поставки легендарного японского внедорожника в Россию будут прекращены.
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.