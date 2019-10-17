Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Об этом информирует РИА Новости.

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

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