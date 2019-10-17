Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Об этом информирует РИА Новости.
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Суд принял решение, оставлять ли на свободе предполагаемых убийц Ксении Каторгиной

URA.Ru06:05

На Урале завели дело на обвиняемого в убийстве девушки из-за машины

РИА Новости11:48

В Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня привезли трех подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Эхо Москвы в Екатеринбурге08:35

Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО на два месяца

74.ru06:38

Как брали под арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной. Репортаж Znak.com

Znak.com09:45

Обвиняемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки заключили под стражу до 11 декабря

Екатеринбург в эфире10:13

В Екатеринбурге решают вопрос о мере пресечения для подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

ФедералПресс02:42
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Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

Депутаты нашли нарушения в работе «Медузы» и «Русской службы Би-би-си»

Депутаты передадут материалы о нарушениях Роскомнадзору и Генпрокуратуре, чтобы те приняли меры реагирования, пообещал Пискарев.
Интерфакс 11:52
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.
REGNUM 11:41
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Футбол

Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых.
Газета.Ru 10:59
Наука

Необычного глубоководного осьминога сняли на видео

Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Популярная механика 09:22
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ 09:07
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Гаджеты

Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России

Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.
REGNUM 02:25
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Общество

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия

СК завел дело против министра спорта Ставропольского края

СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Авто

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Российские дилеры Mitsubishi продают последние Mitsubishi Pajero – в ближайшее время поставки легендарного японского внедорожника в Россию будут прекращены.
Автоновости дня 05:03
Политика

Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского

Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
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