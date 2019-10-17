Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости08:14

Убийц Ксении Каторгиной арестовали на два месяца

66.ru06:06

Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО на два месяца

74.ru06:38

В Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня привезли трех подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Эхо Москвы в Екатеринбурге08:35

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском06:13

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной были в федеральном розыске за вымогательство

URA.Ru07:20

Федорович о компенсации ущерба родственникам Ксении Каторгиной: «Могу ребенка сделать»

Znak.com06:51
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Хоккей

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

РИА Новости 15 октября в 18:39
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика

Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией

Ранее поступила информация, что сирийская армия вступила в город Ракка и уже установила в населенном пункте свои наблюдательные посты.
Военное дело вчера в 10:45
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Кино

Вышел русский трейлер «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Дулиттл - доктор-ветеринар, отважный и энергичный Айболит (герой Чуковского - его русская адаптация), умеющий разговаривать решительно со всеми сущностями - от жирафов и птичек малых до моллюсков.
Российская газета 15 октября в 04:38
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Кино

В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»

Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
ПроТуймазы 01:35
Общество

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Ранее в четверг сообщалось, что к полудню в столице был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.
Интерфакс 07:33
Политика

США помогли предотвратить теракты в России

Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»

Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество

Мошенники придумали новый вид фальшивых купюр

Появился новый способ обмана банкоматов: фальшивомонетчики наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, и устройство воспринимает ее как настоящую, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.
Sibnet Новости вчера в 06:58
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru вчера в 06:12
Футбол

«Нижний Новгород» отправил Черышева в отставку и выбрал нового тренера

Sportbox.RU 15 октября в 14:22
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Футбол

Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».
МК-Спорт 07:35
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Политика

В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
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