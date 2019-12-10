Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

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В Екатеринбурге экс-судью отправили в колонию на 8 лет за попытку получить взятку в 14 миллионов

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В арбитраже находится дело о банкротстве ФК «Тамбов»

Документ поступило в арбитраж накануне, 9 декабря.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
ProstoProSport вчера в 05:53
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Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже

Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко.
Lenta.ru 06:29
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Более 20 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды

Свыше 20 тысяч человек и четыре социально значимых объекта остались без теплоснабжения в Курске из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщает главное управление МЧС по региону.
РИА Новости 01:46
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Здоровье

Пособия детям с редким заболеванием предложили выплачивать в Совфеде

Учитывая изложенное, прошу внести изменения в Приказ № 1024н относительно установления инвалидности детям, с заболеванием фенилкетонурия, до 18 лет, — написал Кутепов в обращении в Минтруд.
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Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
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Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
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Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей

Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
Комсомольская правда 04:37
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Газета.Ru 03:03
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
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В Испании фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием

В Испании во время игры региональной лиги между командами "Чилегуа" и "Хандиа" фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием.
Газета.Ru 06:43
Наука

Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами

Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 08 декабря в 02:56
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Происшествия

Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым

Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
Российская газета 05:50
Политика

Дату обмена пленными в Донбассе обсудят на встрече в Минске

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что дата и механизм предстоящего обмена пленными между Киевом и республиками будет обсуждаться на предстоящей встрече на переговорах по Донбассу в Минске 18 декабря.
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Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Цена преступления Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.
Ведомости вчера в 16:12
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