Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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