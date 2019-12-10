Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

Политика Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.

Авто «АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.

Происшествия Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.

Политика В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.

Экономика Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.

Общество Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.

Происшествия В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).