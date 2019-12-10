Происшествия
РИА НовостиВ Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В Екатеринбурге экс-судью отправили в колонию на 8 лет за попытку получить взятку в 14 миллионов
Екатеринбург Онлайн02:43
Бывший судья свердловского арбитража получил восемь лет колонии
Московский Комсомолец Екатеринбург03:38
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