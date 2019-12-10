Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

Свердловский областной суд во вторник приговорил к 8 годам колонии и штрафу бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина по делу о взятке в размере 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости02:06

В Екатеринбурге экс-судья получил 8 лет колонии за продажу «нужного» решения по делу

Znak.com03:26

Использовал сына для получения взятки в 14 миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор экс-судье арбитража

КП - Екатеринбург02:51

Бывший судья свердловского арбитража получил восемь лет колонии

Московский Комсомолец Екатеринбург03:38

Экс-судья свердловского арбитража получил восемь лет колонии за взяточничество

ТагилСити.ру02:25

Судью свердловского арбитража отправили в колонию за взятку в обмен на нужное решение. Подробности дела

66.ru03:28

В Екатеринбурге бывший судья приговорён к восьми годам колонии за взятку

RT на русском02:59
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Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

РБК 03:09
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС вчера в 14:38
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Происшествия

СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Газета.Ru 01:47
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый концерт после инсульта

Вести Подмосковья 03:26
Спорт

Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
REGNUM 03:18
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Спорт

WADA подозревает более 60 российских легкоатлетов в применении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
News.ru 03:25
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Общество

Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck

Основатель компании Tesla Илон Маск приехал в ресторан на своей новой модели — пикапе Cybertruck и, отъезжая, сбил столбик ограждения, видео опубликовано в YouTube.
Sibnet Новости 02:55
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Политика

Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине

Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
Евразия.Эксперт 02:35
Экономика

Грузовики пускают в объезд «Платона»

АЕБ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
Коммерсантъ вчера в 17:46
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Наука

Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса

Газета.Ru 08 декабря в 20:56
Гаджеты

OPPO анонсировала свои первые очки дополненной реальности

Компания OPPO анонсировала на проходящей в Шэньчжэне конференции OPPO Inno Day 2019 свои первые очки дополненной реальности.
3DNews 02:29
Путешествия

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
РИА Новости вчера в 19:07
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