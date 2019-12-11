Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
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«Вот это долбануло»: взрыв на складе лакокрасочных изделий на Эльмаше попал на видео

Екатеринбург Онлайн03:23

Один человек пострадал при пожаре на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге

ТАСС03:49

В Екатеринбурге один человек пострадал при пожаре на заводе

РИА Новости03:40

В Екатеринбурге – крупный пожар на территории завода. Слышны взрывы (новость дополняется)

66.ru02:43

Начались взыры: в Екатеринбурге на площади 800 «квадратов» полыхает ангар с краской

КП - Екатеринбург02:42

На Эльмаше загорелся завод лакокрасочных материалов

Наша Газета (г. Екатеринбург)02:45

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Европейско-Азиатские новости03:36
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Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ вчера в 02:40
Политика

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
RT на русском вчера в 13:44
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям.
Национальная служба новостей вчера в 10:31
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Хоккей

Форвард СКА станет капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, чешской Пльзени и Санкт-Петербурге.
Петербургский дневник 03:55
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

В МВД России предложили конфисковать авто у пьяных водителей

В МВД России выступили с предложением конфисковать авто у водителей, которые садятся за руль пьяными.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Происшествия

СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
REGNUM 03:45
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Авто

Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году

В 2020 году в России начнут продавать обновленный Jeep Wrangler, а также спецверсии легендарного внедорожника.
Российская газета 02:00
Гаджеты

Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air

На рынке Realme Buds Air будут конкурировать с Xiaomi AirDots. Презентация наушников состоится 17 декабря.
Astera 09 декабря в 16:32
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Политика

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
ИА Новороссия 09 декабря в 14:06
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Интерфакс вчера в 23:17
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Авто

Дилер Infiniti продал мэру электрокар Tesla

Видимо, мэр будет передвигаться на Tesla Model 3 до тех пор, пока в модельном ряду не появятся электрические Infiniti, и произойдет это не раньше 2021 года.
CarsWeek.ru 02:29
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Здоровье

Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Регион 64 03:10
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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