В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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