Происшествия
RT на русскомНа лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
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«Вот это долбануло»: взрыв на складе лакокрасочных изделий на Эльмаше попал на видео
Екатеринбург Онлайн03:23
Начались взыры: в Екатеринбурге на площади 800 «квадратов» полыхает ангар с краской
КП - Екатеринбург02:42
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Политика
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Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
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Названа дата похорон Юрия Лужкова
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
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Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»
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Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
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Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, чешской Пльзени и Санкт-Петербурге.
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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
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В МВД России предложили конфисковать авто у пьяных водителей
В МВД России выступили с предложением конфисковать авто у водителей, которые садятся за руль пьяными.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Происшествия
СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
Общество
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Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Авто
Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году
В 2020 году в России начнут продавать обновленный Jeep Wrangler, а также спецверсии легендарного внедорожника.
Гаджеты
Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air
На рынке Realme Buds Air будут конкурировать с Xiaomi AirDots. Презентация наушников состоится 17 декабря.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Политика
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане
В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
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Авто
Дилер Infiniti продал мэру электрокар Tesla
Видимо, мэр будет передвигаться на Tesla Model 3 до тех пор, пока в модельном ряду не появятся электрические Infiniti, и произойдет это не раньше 2021 года.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Здоровье
Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.