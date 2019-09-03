Общество
РБКВ Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн». Вместо нее в список включили площадку на набережной реки Исети за Макаровским мостом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Площадку под бывшей телебашней исключили из списка территорий для храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайн04:25
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar
Невские Новости 07:24
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Армия и оружие
Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем.
ТАСС 06:16
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 07:17
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Футбол
Роналду в десятый раз признан лучшим игроком года в Португалии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рекордный десятый раз удостоился звания лучшего футболиста Португалии.
ProstoProSport 05:54
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Котова поздравила себя с днем рождения «Третьим сентября» Шуфутинского
3 сентября - день рождения певицы Татьяны Котовой, которую все знают как «Мисс Россия - 2006» и одну из блондинок «ВИА Гры».
Телепрограмма 08:08
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Общество
Ураган «Дориан» приблизился к Багамским островам
Сформировавшийся в Атлантике ураган «Дориан» может уже 1 сентября обрушиться на побережье Багамских островов, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Красная весна 01 сентября в 06:25
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Гаджеты
В продажу поступил вытянутый смартфон Xiaomi Qin 2
Goroday.ru 06:30
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Гаджеты
Опубликованы первые фотографии Samsung Galaxy M30S
Новый смартфон южнокорейской компании Samsung будет официально представлен 18 сентября.
Экономика сегодня 04:23
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26