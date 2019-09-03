Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн». Вместо нее в список включили площадку на набережной реки Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Власти Москвы подобрали шесть новых площадок для реновации Власти Москвы подобрали шесть дополнительных стартовых площадок в разных районах города для программы реновации жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Происшествия Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

Экономика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Финансы Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.

Технологии «Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Футбол Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.

Транспорт Открыто движение по седьмому участку платной трассы Москва–Петербург Седьмой участок платной скоростной трассы М11 «Москва–Санкт-Петербург» протяженностью 100 км, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей, открыли для движения во вторник, 3 сентября.

Происшествия В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Гаджеты В «Яндекс.Браузере» появился музыкальный плеер В «Яндекс.Браузере» появился плеер, который позволяет управлять воспроизведением музыки на сайтах.

Общество В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Происшествия В США подросток расстрелял свою семью В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.