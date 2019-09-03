Общество
РБКВ Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн». Вместо нее в список включили площадку на набережной реки Исети за Макаровским мостом.
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Площадку под бывшей телебашней исключили из списка территорий для храма Святой Екатерины
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