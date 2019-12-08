Общество

РБКРБКВ Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
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«Это дурь какая-то»: мнения о выставке, на которой части обнажённых женских тел заклеили стикерами

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На выставке картин в Екатеринбурге стикерами заклеили обнаженных женщин

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ТагилСити.ру04:58

В Екатеринбурге на выставке картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Znak.com03:03
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Общество

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Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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