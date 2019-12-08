Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

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