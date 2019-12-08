Общество

РБКРБКВ Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
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«Это дурь какая-то»: мнения о выставке, на которой части обнажённых женских тел заклеили стикерами

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В Екатеринбурге на выставке картин обнаженную Маргариту заклеили стикерами

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«Так и задумано?»: на выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин заклеили стикерами

КП - Екатеринбург06:15

На выставке картин в Екатеринбурге стикерами заклеили обнаженных женщин

Эхо Москвы08:02

Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Lenta.ru07:06

В Екатеринбурге на выставке картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Znak.com03:03
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Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
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Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой

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Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:58
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В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
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Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Avia.pro 06 декабря в 23:14
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В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
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Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
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В среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган Всемирной торговой организации будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать.
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