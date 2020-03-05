В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Представители инициативной группы отметили, что таким образом хотят сделать день смерти вождя "национальным праздником освобождения".

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Футбол Спартак — ЦСКА 3:2 Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.

Политика В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Авто Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq Накануне в объектив шпионской фотокамеры попался новый электрический кроссовер Skoda Enyaq, новинка во многом будет схожа с Volkswagen ID.4. Как видно по фотографиям, пока многие детали кузова скрыты под маскирующими накладками, но уже сейчас можно сделать вывод, что передняя часть автомобиля напоминает концепт Vision iV, при этом выглядит менее угловатой и более обтекаемой.

Политика Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

Политика Названы основные вызовы национальной безопасности России в Арктике В России назвали пять основных вызовов нацбезопасности страны в арктической зоне, соответствующий документ об основах госполитики РФ в Арктике до 2035 года размещен на интернет-портале правовой информации.

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Общество Бывший министр Абызов оказался инвестором блокчейн-платформы Дурова Бизнесмен Роман Абрамович и бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов вложили деньги в блокчейн-платформу Павла Дурова TON.

Биатлон В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Здоровье Халил Арсланов вместо хирургии опухоли получает таблетки В обращении говорится, что в ноябре-декабре прошлого года, когда генерал-полковник Арсланов проходил обследование в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, у него было диагностировано новообразование (опухоль) в печени.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.