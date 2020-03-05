Общество
Вести.RuВ Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина
В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Представители инициативной группы отметили, что таким образом хотят сделать день смерти вождя "национальным праздником освобождения".
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Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры.
— Евгений Куйвашев, российский политикНТВ 07:57
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Культура
В Пушкинском музее стартует выставка, посвященная татуировкам
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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МОК признал поддельные подписи Родченкова
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По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Энергетика
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
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Авто
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Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
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Экономика
Силуанов оценил влияние нового коронавируса на экономику России
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Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
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Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Происшествия
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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Рада отправила Гончарука и правительство Украины в отставку
Верховная рада Украины в среду проголосовала за отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
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Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
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Общество
Коронавирус выявили у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре
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Гаджеты
Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6
Судя по всему, даже без упоминания MediaTek телевизоры Samsung первыми получили поддержку Wi-Fi 6. Уточним, речь идёт о моделях Q900 и Q950.
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
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