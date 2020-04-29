Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

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Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

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