Коронавирус
Европейско-Азиатские новостиВ Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое». В случае несоблюдения норм противодействия распространению коронавируса магазины закроют, заявил в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Это связано с обнаружением очага коронавируса на одном из складов компании.
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Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
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В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
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РИА Новости 20:11
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Эхо Москвы 14:33
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Названы главные препятствия для получения бизнесом господдержки
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Военнослужащие ЦВО развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае
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