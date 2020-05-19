В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое». В случае несоблюдения норм противодействия распространению коронавируса магазины закроют, заявил в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Это связано с обнаружением очага коронавируса на одном из складов компании.

В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»

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