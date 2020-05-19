Коронавирус

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиВ Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»

В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое». В случае несоблюдения норм противодействия распространению коронавируса магазины закроют, заявил в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Это связано с обнаружением очага коронавируса на одном из складов компании.
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Санврачи проверят все магазины «Красное и Белое» после вспышки коронавируса. Некоторые могут закрыть

66.ru09:36

В Екатеринбурге закрыли склад сети «Красное и белое» после вспышки COVID-19

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На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

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Екатеринбург Онлайн09:11

«Красное & Белое», испортившее статистику по COVID, ждут проверки

URA.Ru09:34

Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23

В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть

Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
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Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Автостат вчера в 06:48
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Происшествия

На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот

СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru 09:22
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Футбол

«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»

РБК вчера в 05:36
Общество

Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин

Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости 11:40
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
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Авто

Представлен новый Porsche 911 Targa

Новое поколение 911 получило полноприводные модели 911 Targa 4 и 911 Targa 4S Компания Porsche опубликовала фотографии новой "горячей" модели 911 - Targa.
Inc-news.ru 17:45
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Общество

Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны

"Свободных дач нет" Повышенный интерес к покупке дачных участков в Барнауле возник в конце марта 2020 года, говорит и.о. председателя СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор) Александр Стрелков.
АМИТЕЛ 22:15
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Общество

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС 15:03
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Общество

В Самарской области режим ограничений могут ужесточить

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра 13:45
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Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
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Общество

Военные привезли коронавирус на Сахалин

Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia 22:00
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
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Общество

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Армия и оружие

В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы

Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости 20:11
1
Общество

Российские курорты могут открыться с 1 июля

Дегтярев выразил мнение, что после пандемии коронавируса цены на отдых в России снизятся, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов, однако он не исключил и подорожание их услуг.
Эхо Москвы 14:33
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Политика

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Экономика

Названы главные препятствия для получения бизнесом господдержки

Позже был принят второй пакет мер поддержки экономики (льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, безвозмездная финпомощь малому и среднему бизнесу, в том числе на выдачу зарплат, а также финпомощь регионам и авиакомпаниям).
Росбалт 11:41
Общество

Военнослужащие ЦВО развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае

Военнослужащие сводного отряда Минобороны для оказания помощи в предотвращении коронвирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края развернули полевой госпиталь.
РЕН ТВ вчера в 22:00
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
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Общество

В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус

Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области.
РИА Новости 07:24
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