Происшествия
REGNUMНайден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ. По данным изданий, одного из покупателей допрашивают следователи. Известно, что Ксения хотела продать свою Audi Q5 за 780 тыс. рублей.
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Автомобиль пропавшей екатеринбурженки купил у иностранцев житель Челябинска
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В Екатеринбурге молодая мать пропала, поехав на встречу с покупателем машины
Znak.com11 октября в 21:24
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Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
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В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.