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Московский Комсомолец ЕкатеринбургВ Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
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В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
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