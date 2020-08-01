В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

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