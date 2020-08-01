Происшествия
Московский Комсомолец ЕкатеринбургВ Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который пикетировал у Театра драмы
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:02
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
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Екатеринбургские сторонники Хабаровска анонсировали новые гулянья (ВИДЕО)
Европейско-Азиатские новостивчера в 08:27
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Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Игры
«Я не пророк» — Хидэо Кодзима о сходстве сеттинга Death Stranding и пандемии коронавируса
Геймдезайнер Хидео Кодзима прокомментировал сходство сеттинга Death Stranding и ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.
CyberSport.ru 04:36
Общество
Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода стала весить 39 килограмм
Bimru.ru 31 июля в 07:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 04:48
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна 03:30
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Футбол
Галямин: «ЦСКА в будущем может заработать на Гайче»
Галямин отметил, что на сегодняшний день 8.5 миллионов евро - низкая цена, в будущем ЦСКА сможет отбить эти деньги и заработать на Гайче, если тот сумеет раскрыться.
Sport.ru 03:59
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом в отношениях Белоруссии с Россией
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва», что действия Белоруссии в этой ситуации — это провокация.
Говорит Москва 05:11
Происшествия
В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин
Сотрудники уголовного розыска 31 июля задержали в Омске 37-летнего жителя города, подозреваемого в вооружённых нападениях на омичек: после нападения умерла 54-летняя женщина, а 66-летней, которую фигурант ограбил у лифта и несколько раз ударил ножом, удалось выжить.
РИА Новости 03:27
Недвижимость
Девелоперы ушли на каникулы
Участники рынка предупреждают, что проблем со спросом благодаря программе субсидирования ипотечных ставок и снижения доходности по депозитам девелоперы сейчас не испытывают, а значит, будут повышать цены.
Коммерсантъ 06:00
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24