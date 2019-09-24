Происшествия
Вести.RuВ Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист самостоятельно вернулся домой на машине "живой и здоровый".
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В Екатеринбурге пропал журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев.URA.Ruвчера в 10:22
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.
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Как сообщили изданию speedme.ru, в ближайшее время компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформирует владельцев автомобилей Mercedes-Benz (тип 909), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в официальный сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
SpeedMe 03:54
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
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В Подмосковье водитель сбил на пешеходном переходе двух полицейских
«В городе Воскресенске на улице Советской 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — приводит сообщение правоохранителей ТАСС.
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Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии
В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 17:34
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Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 22 сентября в 12:01
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU вчера в 22:56
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Google создала свой новый сервис с 350 играми
«Play Pass» предоставляет доступ к 350 приложениям и играм без рекламы и микротранзакций по единой цене подписки.
Ридус вчера в 20:40
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По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
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СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
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Джона Хилл и Джеффри Райт ведут переговоры о съёмках в новом «Бэтмене»
Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Джеффри Райт и звезда фильма «Мачо и ботан» Джона Хилл ведут переговоры о съёмках в новом «Бэтмене» режиссёра Мэтта Ривза («Планета обезьян: Война»).
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В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
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Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
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