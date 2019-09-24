с чего всё началось

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист самостоятельно вернулся домой на машине "живой и здоровый".

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.

Авто В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Как сообщили изданию speedme.ru, в ближайшее время компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформирует владельцев автомобилей Mercedes-Benz (тип 909), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в официальный сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.

Происшествия В Подмосковье водитель сбил на пешеходном переходе двух полицейских «В городе Воскресенске на улице Советской 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — приводит сообщение правоохранителей ТАСС.

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Политика Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.

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Автоспорт Маркелов заменит погибшего Юбера на этапах в Сочи и Абу-Даби Российский пилот Артем Маркелов выступит за команду Arden на заключительных этапах сезона в «Формуле-2» в Сочи и Абу-Даби.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Общество Большинство россиян провели летний отпуск дома Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Политика Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».

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