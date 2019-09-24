Происшествия
Вести.RuВ Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист самостоятельно вернулся домой на машине "живой и здоровый".
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В Екатеринбурге пропал журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев.URA.Ruвчера в 10:22
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Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
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Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Футбол
Сборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022
Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
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Происшествия
Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
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Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
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Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
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Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Футбол
Джастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму.
Sport24.ru 03:20
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Политика
МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru вчера в 12:07
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Общество
Финалистом конкурса «Учитель года России-2019» стал брянский педагог
Мглинские вести вчера в 08:37
Политика
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Великобритании, Германии и Франции обвинили Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты.
Российская газета 03:35
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене, сейчас студия Warner Bros ведет с актером переговоры.
Афиша Daily 01:44
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Кино
Актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске «Крутого Уокера»
Американский актер Джаред Падалеки сыграет в перезапуске картины «Крутой Уокер» вместо Чака Норриса.
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Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23
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Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48