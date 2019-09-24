с чего всё началось

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, журналист самостоятельно вернулся домой на машине "живой и здоровый".

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.

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Политика Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.

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Политика На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.

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Футбол ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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