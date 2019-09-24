Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев. Сейчас журналист находится у себя дома, с его здоровьем всё хорошо.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге пропал журналист службы информации «URA.RU» Александр Поздеев.URA.Ruвчера в 10:22
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В Кирове пресекли массовое убийство в школе
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Российская газета 05:57
Наука
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Политика
Песков назвал конструктивной его встречу со студентами ВШЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл конструктивной состоявшуюся в понедельник в Москве встречу со студентами Высшей школы экономики.
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Кино
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Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
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Фронтмена «Ляписа 98» не узнали на его же концерте и вызвали полицию
Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
Life.ru вчера в 13:17
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Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
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Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
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Транспорт
По Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
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В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
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Роскомнадзор хочет ограничить западные онлайн-кинотеатры
Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал ввести ограничения в отношении доли иностранных онлайн-кинотеатров на российском рынке.
Культуромания 07:06
Фигурное катание
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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU 22 сентября в 18:04
Шоу-бизнес
Беременная сделала УЗИ и увидела на снимке ангела-хранителя
Пара из Англии, рассматривая снимок с УЗИ заметила лицо и руку человека, указывающую на их будущего ребёнка.
Амур.инфо 04:57
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
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Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»
Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства.
Коммерсантъ 05:23
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«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА
Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября.
Чемпионат 03:50
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
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Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Футбол
Мамаева пригласили в чемпионат Крыма
Бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, пригласили поиграть за одну из команд Крыма.
RT на русском 06:35
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
Газета.Ru 04:53
Авто
В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил об отзыве на российском рынке свыше 4,6 тысяч коммерческих машин Sprinter.
Rusargument 06:20
Общество
Лосиный Остров не хочет становиться «Сказочным лесом»
Руководство нацпарка жалуется на начавшуюся застройку на границах природной территории Национальный парк «Лосиный Остров» снова оказался в центре скандала: граждане и руководство природоохранной территории жалуются на начавшиеся в буферной зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ) строительные работы и намерены обратиться в суд на петербургского застройщика Seven Suns Development.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06