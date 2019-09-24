с чего всё началось

В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев. Сейчас журналист находится у себя дома, с его здоровьем всё хорошо.

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Политика Песков назвал конструктивной его встречу со студентами ВШЭ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл конструктивной состоявшуюся в понедельник в Москве встречу со студентами Высшей школы экономики.

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