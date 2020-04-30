Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Уточняется, что операция была проведена в Чкаловском районе силами ФСБ.
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Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

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Общество

В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк

После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
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Происшествия

Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино

В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.
Lenta.ru 08:16
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Здоровье

С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации

Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

Российская газета 08:24
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Здоровье

Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
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Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
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Общество

Режим повышенной готовности в Пензенской области официально продлен

Пути по смягчению режима уже намечаются.
Smi58.ru 08:37
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
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Общество

Таджикистан сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране

Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране.
НТВ 08:34
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Кино

Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

С 1 мая 2020 на территории США, Канады и стран Латинской Америки покажут 108 эпизодов знаменитого российского мультфильма по 6 минут.
Аргументы и Факты 07:10
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Авто

Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%

ГЛАС.RU вчера в 02:47
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Наука

Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Lenta.ru 06:49
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 28 апреля в 08:24
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
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