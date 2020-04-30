Происшествия
Российская газетаВ Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Уточняется, что операция была проведена в Чкаловском районе силами ФСБ.
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Общество
В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом
Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
Известия 08:24
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
Происшествия
Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино
В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.
Lenta.ru 08:16
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
Российская газета 08:24
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Здоровье
Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса
Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Происшествия
Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки
Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
Общество
Режим повышенной готовности в Пензенской области официально продлен
Пути по смягчению режима уже намечаются.
Smi58.ru 08:37
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
Общество
Таджикистан сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране
Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране.
НТВ 08:34
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
С 1 мая 2020 на территории США, Канады и стран Латинской Америки покажут 108 эпизодов знаменитого российского мультфильма по 6 минут.
Аргументы и Факты 07:10
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Наука
Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума
Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие
Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация
REGNUM 28 апреля в 08:24
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков
В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26