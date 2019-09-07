Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ФСИН.

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

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