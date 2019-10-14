Общество
REGNUMВ Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод. Таковы первые итоги голосования. Счётная комиссия закончила подсчёт голосов жителей Чкаловского и Орджоникидзевского районов.
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100 000 голосов и экономия на бумаге: главные цифры опроса о храме Святой Екатерины
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Избирком подвёл предварительные результаты опроса по трём районам
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Православные христиане празднуют Покров
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Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
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Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
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Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Учёные готовы запустить первый космический лифт до 2050 года
Ученые рассказали, что могут помочь сократить эту сумму до $100, но для этого нужно заменить привычные ракеты на космический лифт.
OAnews вчера в 06:20
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
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Лавров рассказал, как поступил в МГИМО
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что на самом деле не собирался поступать в МГИМО — Московский государственный институт международных отношений.
BFM.ru 03:03
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
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Газета.Ru 12 октября в 23:45
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Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
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В России завершен переход на цифровое вещание
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Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания
Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
РИА Новости 00:48
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.
БИЗНЕС Online 12 октября в 15:31
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Сборы «Джокера» превысили 500 миллионов долларов
Kinonews.ru вчера в 15:31
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Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
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