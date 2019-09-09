Происшествия

РосбалтРосбалтВ Екатеринбурге осудили участника акции против строительства храма

Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере. Приговор Мельниченко — первое решение по уголовным делам, возбужденным после протестов в сквере. Тогда на акции были задержаны около 100 человек.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Екатеринбурге вынесли первый приговор по уголовному делу о протестах в сквере

Znak.com00:39

В Екатеринбурге вынесен приговор по первому уголовному делу из-за беспорядков в сквере

URA.Ru00:42

В Екатеринбурге суд вынес неожиданно жесткий приговор участнику протестов в сквере

Уралинформбюро02:57

В Екатеринбурге вынесли первый приговор по уголовному делу о протестах в сквере

Новая газета01:25

В Екатеринбурге вынесли первый приговор по уголовному делу после протестов в сквере

Новый День00:44

Участника протестов в сквере приговорили к исправительным работам

Политсовет01:14

Участнику протестов против храма в Екатеринбурге назначили исправительные работы за оскорбление полицейского

ЗакC.Ру02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом

По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Происшествия

СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Газета.Ru вчера в 16:51
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

РБК вчера в 12:19
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 14 сентября в 03:42
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес

Представителю Заворотнюк запретили говорить о состоянии актрисы

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено комментировать состояние здоровья актрисы, которая, по информации СМИ, находится в коме и подключена к системе искусственной вентиляции легких.
Взгляд.ру вчера в 09:46
Футбол

Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»

В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
Авто

Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию в России

Кроссоверы Tiggo 4 в комплектации Cosmo ожидаются в салонах официальных дилеров Chery в октябре 2019 года.
Автостат 01:43
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество

В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Политика

В КНР назвали российско-китайские отношения образцом партнерства

5 сентября в интервью «Известиям» Лавров заявил, что отношения России и Китая «вышли на беспрецедентно стратегический уровень».
Известия 04:55
Музыка

Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте

Известия 04:17
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Энергетика

Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

ТАСС 02:26
Общество

Пьяного врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили

Степень опьянения врача из Моздока, который посоветовал отцу ребенка мазать гипс мазью, проверят эксперты.
Readovka.ru вчера в 13:40
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия

17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия

Верховный суд России подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

Известия 03:43
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Политика

Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы

Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы. Сегодня, 16 сентября, на оперативном совещании его представил Евгений Авилов.
Тульская служба новостей 03:38
Армия и оружие

В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ

Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Происшествия

Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве

Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Волейбол

Волейболистки сборной России потерпели первое поражение на Кубке мира

РИА Новости 04:26
Политика

Трамп подтвердил ликвидацию сына бен Ладена

По словам президента США Дональда Трампа, после смерти Хамзы бен Ладена «Аль-Каида» потеряет способность вести оперативные действия, ведь именно он отвечал за планирование и связи с другими группировками.
Свободная Пресса вчера в 03:02
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное