Происшествия
РосбалтВ Екатеринбурге осудили участника акции против строительства храма
Станислав Мельниченко был обвинен в оскорблении сотрудника полиции Евгения Крюкова во время майских акций против строительства храма в сквере. Приговор Мельниченко — первое решение по уголовным делам, возбужденным после протестов в сквере. Тогда на акции были задержаны около 100 человек.
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Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 14 сентября в 03:42
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили говорить о состоянии актрисы
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено комментировать состояние здоровья актрисы, которая, по информации СМИ, находится в коме и подключена к системе искусственной вентиляции легких.
Взгляд.ру вчера в 09:46
Футбол
Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»
В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
Авто
Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию в России
Кроссоверы Tiggo 4 в комплектации Cosmo ожидаются в салонах официальных дилеров Chery в октябре 2019 года.
Автостат 01:43
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Политика
В КНР назвали российско-китайские отношения образцом партнерства
5 сентября в интервью «Известиям» Лавров заявил, что отношения России и Китая «вышли на беспрецедентно стратегический уровень».
Известия 04:55
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Энергетика
Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Общество
Пьяного врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили
Степень опьянения врача из Моздока, который посоветовал отцу ребенка мазать гипс мазью, проверят эксперты.
Readovka.ru вчера в 13:40
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Политика
Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы
Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы. Сегодня, 16 сентября, на оперативном совещании его представил Евгений Авилов.
Тульская служба новостей 03:38
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Политика
Трамп подтвердил ликвидацию сына бен Ладена
По словам президента США Дональда Трампа, после смерти Хамзы бен Ладена «Аль-Каида» потеряет способность вести оперативные действия, ведь именно он отвечал за планирование и связи с другими группировками.
Свободная Пресса вчера в 03:02
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37