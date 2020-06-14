Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Куйвашев: в Екатеринбурге ветераны не должны участвовать в Параде Победы из-за пандемии

Znak.com01:52

Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге

ТагилСити.ру01:43

Парад Победы в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов

Уральский меридиан00:05

Ветераны не будут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге

ТАСС00:27

Смогут ли уральские ветераны прийти на парад в честь Дня Победы: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

КП - Екатеринбург00:25

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

РИА Новости01:13

«Проведение парада — это неоправданные риски»: врачи о повторном Дне Победы в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

РИА Новости 01:43
119
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
4,7K
Общество

Миллиардера Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Вашингтон, 14 июня 2020, 05:28 — REGNUM Компанию Acme Brick, входящую в состав холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 22:28
3
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
61
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Армия и оружие

В Индии заявили о невозможности применить С-400 из-за китайской электроники

Индия не сможет применять закупленные у России комплексы С-400, поскольку там используется китайская электроника.
Актуальные Новости 02:24
1
Политика

Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности

Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.
Известия 01:11
3
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
581
Футбол

«Наполи» вышел в финал Кубка Италии

Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru вчера в 17:25
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
19
Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК вчера в 15:32
5
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
170
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
2
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
493
Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
76
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Автоспорт

Португалия может принять Гран-при «Формулы-1» вместо России

Нева Спорт 02:45
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
489
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
74
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Российская газета 02:29
54
Игры

Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн

3DNews вчера в 18:20
1
Общество

Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19
14
Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
42
Происшествия

В Норильске за сутки собрали 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси

Известия 01:09
4
Армия и оружие

На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы

В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
2
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
2,2K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное