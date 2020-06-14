Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Общество Миллиардера Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США Вашингтон, 14 июня 2020, 05:28 — REGNUM Компанию Acme Brick, входящую в состав холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США, сообщает агентство Bloomberg. 3

Общество Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 61

Политика Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения. 3

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. 19

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19 Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. 76

Общество Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 42