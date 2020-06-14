Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

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