Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 149 пассажирами на борту

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.
Екатеринбург Онлайн05:37

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Самолет, три часа круживший возле Екатеринбурга из-за неисправности, сел в Кольцово

66.ru05:51

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Интерфакс07:50

Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

ТАСС10:47

В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

РИА Новости07:51

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

URA.Ru07:39

Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»

Екатеринбург Онлайн08:07

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

КП - Екатеринбург08:15
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Политика

Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
ТВ Центр 03:01
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный вчера в 08:33
Происшествия

В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Российская газета 06:12
Политика

В МИД России объяснили назначение нового департамента

В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
RT на русском 17:51
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
REGNUM вчера в 08:42
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM 18:39
Кино

Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»

Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Moi-portal.ru 26 декабря в 02:27
Хоккей

Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Известия 19:05
Общество

Из-за циклона на Фиджи погиб один человек

Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
Московский Комсомолец 18:46
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском 17:33
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 хотят начать в 2020 году.
Мой Брянск 05:25
Политика

Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
РИА Новости 11:16
Культура

Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

КП - Беларусь 16:50
Общество

Омичи находят в новогодних ёлках жуков

Омск здесь вчера в 23:48
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
БИЗНЕС Online вчера в 02:27
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Экономика

Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
РИА Новости 17:34
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия 17:07
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Экономика

Инфляция в Алтайском крае оказалась ниже среднеросийской

Цены и тарифы в регионе медленно росли в течение 7 месяцев, а августе и сентябре даже снижались из-за сезонного удешевления овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.
Алтайская правда 26 декабря в 19:53
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Футбол

Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Вести.Ru 16:11
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
Мой Брянск 07:53
Общество

«Роскосмос» намерен выполнить около 50 космических пусков в 2020 году

«Роскосмос» заявил о намерении осуществить около 50 космических пусков в 2020 году. В 2019 году было проведено 25 пусков.
Коммерсантъ 14:12
Технологии

Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ

Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
News.ru 26 декабря в 21:49
Игры

Разрабатывать игры для PlayStation 5 станет куда проще

The GEEK 15:36
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
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