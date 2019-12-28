Происшествия

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 149 пассажирами на борту

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.
Екатеринбург Онлайн05:37

Подробнее о событии

В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

РИА Новости07:51

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Интерфакс07:50

Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»

Екатеринбург Онлайн08:07

Самолет, три часа круживший возле Екатеринбурга из-за неисправности, сел в Кольцово

66.ru05:51

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

URA.Ru07:39

Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

ТАСС10:47

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

КП - Екатеринбург08:15
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Хоккей

Российские хоккеисты отказались жать руку капитану канадцев

РЕН ТВ 18:39
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
РБК 12:10
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Армия и оружие

Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику

Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
News.ru 09:21
Авто

Geely Atlas останется без атмосферных двигателей

Китайский кроссовер в следующем году может лишиться атмосферных двигателей в пользу еще одного турбированного.
SpeedMe 26 декабря в 07:32
Политика

В ДНР сообщили об обмене пленными с Киевом 29 декабря

Rambler News Service 02:36
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС 15:36
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
ТАСС 18:29
Происшествия

Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в якутском аэропорту

Российский певец и композитор Рома Жуков подвергся административному взысканию в аэропорту якутского Нерюнгри.
Вести.Ru 09:00
Культура

Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

КП - Беларусь 16:50
Общество

Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской

Искусственный снег появился сегодня на Тверской и в парке "Зарядье", сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Информационный центр Правительства Москвы 13:12
Культура

Обворожительная девушка из Сызрани стала финалисткой конкурса красоты

СОВА 08:30
Общество

Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:04
Спорт

Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Москве

Норвежец Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду после десяти туров.
RT на русском вчера в 14:25
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб водитель экскурсионного автобуса

Сегодня, 28-го числа декабря, в дневные часы на 536 км трассы А-108 в Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком — сообщает пресс-служба областного главка МВД.
SMINEWS в Подольске 09:51
Общество

Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Izhlife 03:18
Шоу-бизнес

Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму

26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
Газета Metro вчера в 11:17
Армия и оружие

100% эффективность: российские «Панцирь-С» сбили все израильские ракеты выпущенные по Сирии

Российские ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали 100% эффективность против выпущенных Израилем ракет.
Avia.pro 26 декабря в 19:01
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Кино

Актёры фильма «Скайуокер. Восход»: «Звёздным войнам» нужен «перерыв»

Джон Бойега согласился с коллегой, добавив, что считает это важным для франшизы, поскольку сейчас существует чрезвычайно много вариантов дальнейшего развития событий.
REGNUM 26 декабря в 22:44
Политика

Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Вести.Ru вчера в 16:53
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ вчера в 10:25
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму

Микроавтобус врезался в ехавшую перед ним автоцистерну. Пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Они направлены в медучреждение.
Интерфакс - Россия 14:34
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия 17:07
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