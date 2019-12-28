В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.

с чего всё началось

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

Общество Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Авто Geely Atlas останется без атмосферных двигателей Китайский кроссовер в следующем году может лишиться атмосферных двигателей в пользу еще одного турбированного.

Общество Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской Искусственный снег появился сегодня на Тверской и в парке "Зарядье", сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Общество Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погиб водитель экскурсионного автобуса Сегодня, 28-го числа декабря, в дневные часы на 536 км трассы А-108 в Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком — сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Общество Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.