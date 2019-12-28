Происшествия
REGNUMВ Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
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с чего всё началось
В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.Екатеринбург Онлайн05:37
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Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»
Екатеринбург Онлайн08:07
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Происшествия
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
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Сегодня, 28-го числа декабря, в дневные часы на 536 км трассы А-108 в Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком — сообщает пресс-служба областного главка МВД.
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Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму
26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
Армия и оружие
100% эффективность: российские «Панцирь-С» сбили все израильские ракеты выпущенные по Сирии
Российские ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали 100% эффективность против выпущенных Израилем ракет.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство
Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Кино
Актёры фильма «Скайуокер. Восход»: «Звёздным войнам» нужен «перерыв»
Джон Бойега согласился с коллегой, добавив, что считает это важным для франшизы, поскольку сейчас существует чрезвычайно много вариантов дальнейшего развития событий.
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Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму
Микроавтобус врезался в ехавшую перед ним автоцистерну. Пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Они направлены в медучреждение.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.