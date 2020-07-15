с чего всё началось

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

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