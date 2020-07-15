Религия

ИзвестияИзвестияВ Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
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с чего всё началось
"Образ царя Николая - это и есть образ настоящего и подлинного христианина, для которого Царство небесное выше, чем всё остальное земное", - отметил
 он.
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Технологии

Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

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Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Армия и оружие

В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп

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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

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