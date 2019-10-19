Происшествия
Говорит МоскваВ Екатеринбурге под завалами грунта погибли двое рабочих
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Тело второго рабочего подняли на поверхность: подробности трагедии в Академическом
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:30
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Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Единоборства
Турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой
В Сочи соревнования по смешанным боям завершились массовой дракой. Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95.
Рамблер 03:57
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Происшествия
СК задержал подозреваемых по делу о прорыве дамбы под Красноярском
В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае задержаны три человека.
Известия 03:18
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 18 октября в 13:45
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Политика
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.
РИА Новости 01:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
REGNUM 01:34
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости вчера в 02:36
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости вчера в 01:45
Политика
Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон
Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.
Вести.Ru 01:43
Армия и оружие
В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны
Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 18 октября в 12:54
Футбол
Попавший в реанимацию футболист молодежки «Рубина» выведен из комы
Московский Комсомолец 04:09
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия 18 октября в 21:37
Происшествия
В ДТП под Киевом погибла известная мотоблогер
Популярная Instagram-модель и мотоблогер Елена, известная под ником @kuzavini, погибла в аварии на Гостомельской трассе под Киевом.
Discover24 02:57
Игры
Каждый режим Call of Duty: Modern Warfare загружается отдельно
Игромания.ру 18 октября в 11:00
Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru вчера в 03:59
Футбол
Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35