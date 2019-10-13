Общество
Газета.RuВ Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма
В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс". По данным экзитпола, в опросе продолжает лидировать площадка на улице Горького, которую поддерживает епархия.
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Футбол
Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Футбол
Игрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»
Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча.
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Общество
В России завершился переход на цифровое телевещание
Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
Шоу-бизнес
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову Телеведущей понравилась Елизавета Аниховская, которая пришла на шоу «План Б», чтобы побороться за сердце комика.
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Футбол
УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Политика
На выборах мэра в столице Венгрии победил представитель оппозиции
Оппозиция обвиняла государственные СМИ в организации информационной кампании против её кандидатов, в офисах одного из столичных политиков проходили обыски, также произошло несколько секс-скандалов и историй, связанных с наркотиками.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Происшествия