Общество

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма

В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс". По данным экзитпола, в опросе продолжает лидировать площадка на улице Горького, которую поддерживает епархия.
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