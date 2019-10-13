В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс". По данным экзитпола, в опросе продолжает лидировать площадка на улице Горького, которую поддерживает епархия.

В Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма

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