Общество

RT на русскомRT на русскомВ Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в Горизбиркоме города.
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Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
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«Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – отметил политик.
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Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.
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Известия 07:22
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Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу

Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
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Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
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В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с живодерским контектом

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Эсминец США «Портер» вошел в Черное море

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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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