Общество
RT на русскомВ Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в Горизбиркоме города.
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Теперь официально: Избирком Екатеринбурга подвел итоги общегородского опроса по храму
КП - Екатеринбург05:09
Теперь окончательно: мэрия опубликовала результаты опроса о месте строительства храма
Екатеринбург Онлайн05:28
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Общество
Работающих декретниц могут лишить пособий
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Вести.Ru 11 октября в 06:40
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
РИА Новости 06:52
Общество
Распространение наркотиков в России связали с проблемами ЖКХ
Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Футбол
Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы
5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Армия и оружие
Курдские террористы забрали с собой боевиков ИГИЛ, отступая на севере САР
Народные новости 07:35
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Экономика
Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий
Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Моя Москва.онлайн 05:48
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Экономика
ФАС получила новое ходатайство от «Яндекс.Такси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» новое ходатайство.
ФедералПресс 05:52
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Газета.Ru 12 октября в 09:37
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Происшествия
Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов»
В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
ProUfu.ru 06:03
Политика
Украина заявила, что «изоляция Крыма» провалилась
«Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – отметил политик.
ФедералПресс 05:19
Политика
Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона
Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.
Life.ru 06:58
Армия и оружие
Минобороны запустит 16 крылатых и баллистических ракет в ходе учений
Россия проведет военные учения с 15 по 17 октября, в ходе которых военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Известия 07:22
Политика
Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу
Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
Life.ru 06:45
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Здоровье
Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»
Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
ТАСС вчера в 17:14
Общество
В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с живодерским контектом
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о разрешении блокировать до решения суда сайты с кадрами жестокого обращения с животными.
Известия 06:41
Армия и оружие
Эсминец США «Портер» вошел в Черное море
В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Аргументы и Факты 12 октября в 14:18
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06