В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для опроса по выбору места строительства кафедрального собора.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

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