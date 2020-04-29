Общество
REGNUMВ Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, это произошло в рамках контртеррористической операции.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Политика
Песков оценил сроки проведения парада Победы
Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.
REGNUM 20:57
Биатлон
Польховский: надеемся на Бабикова в сборной России по биатлону
Тренерский штаб сборной России надеется, что биатлонист Антон Бабиков принесет пользу команде, сказал РИА Новости вице-президент СБР Валерий Польховский.
РИА Новости 09:44
Общество
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Кино
Создатели шоу «Оранжевый — хит сезона» сняли «Социальную дистанцию»
Команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона» подготовила шоу, получившее название «Социальная дистанция».
News.ru 05:04
Киберспорт
Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland
3DNews 14:03
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Армия и оружие
США готовят новых радикалов для контроля за нефтью Сирии
С помощью марионеточных отрядов Вашингтон намерен добиться отторжения территории провинции Хасака от Сирии, а после этого создать там свой плацдарм, который можно использовать для экономических целей, так как провинция богата нефтью.
Экономика сегодня 13:50
Общество
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
Бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что у него выявили коронавирус.
НТВ 13:33
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Кино
Российский триллер «Спутник» обошел по просмотрам «Мстители: Финал»
Картина обогнала по просмотрам «Мстители: Финал» и обошла боевик «Джон Уик», приключенческий семейный фильм «Аладдин» и супергеройский «Аквамен», рассказали в пресс-службе.
Газета Культура вчера в 12:43