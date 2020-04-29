Общество

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, это произошло в рамках контртеррористической операции.
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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Интерфакс19:44

«Преступники получили ранения, несовместимые с жизнью»: подробности ликвидации террористов в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн20:27

Режим контртеррористической операции в Екатеринбурге снят

Эхо Москвы22:04

Опубликовано видео с места спецоперации в Екатеринбурге, где убиты боевики

Znak.com21:49

В Екатеринбурге и пригороде сняли режим контртеррористической операции

ТАСС20:47

НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков

РБК19:36

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе сняли режим КТО

РИА Новости20:54
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
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Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

Faktom 10:46
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Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей 06:16
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Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
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Происшествия

Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Lenta.ru 14:51
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Политика

Песков оценил сроки проведения парада Победы

Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.
REGNUM 20:57
Биатлон

Польховский: надеемся на Бабикова в сборной России по биатлону

Тренерский штаб сборной России надеется, что биатлонист Антон Бабиков принесет пользу команде, сказал РИА Новости вице-президент СБР Валерий Польховский.
РИА Новости 09:44
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Общество

В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Кино

Создатели шоу «Оранжевый — хит сезона» сняли «Социальную дистанцию»

Команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона» подготовила шоу, получившее название «Социальная дистанция».
News.ru 05:04
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland

3DNews 14:03
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Здоровье

Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
6
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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Армия и оружие

США готовят новых радикалов для контроля за нефтью Сирии

С помощью марионеточных отрядов Вашингтон намерен добиться отторжения территории провинции Хасака от Сирии, а после этого создать там свой плацдарм, который можно использовать для экономических целей, так как провинция богата нефтью.
Экономика сегодня 13:50
Общество

Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом

Бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что у него выявили коронавирус.
НТВ 13:33
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Кино

Российский триллер «Спутник» обошел по просмотрам «Мстители: Финал»

Картина обогнала по просмотрам «Мстители: Финал» и обошла боевик «Джон Уик», приключенческий семейный фильм «Аладдин» и супергеройский «Аквамен», рассказали в пресс-службе.
Газета Культура вчера в 12:43
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