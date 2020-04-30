Общество
REGNUMВ Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, это произошло в рамках контртеррористической операции.
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков
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Опубликовано видео с места спецоперации ФСБ в Екатеринбурге, где убиты подозреваемые
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«Преступники получили ранения, несовместимые с жизнью»: подробности ликвидации террористов в Екатеринбурге
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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В Британии назальный спрей хотят использовать для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Великобритании предлагают использовать назальный спрей для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
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Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
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Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Известия вчера в 11:34
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
Частники уже не первый раз выступали против сокращения маршрутов и новой транспортной реформе, в рамках которой перевозить пассажиров смогут только те, у кого есть новые супербольшие автобусы.
ВашГород.ру вчера в 23:00
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Медаль нашла героев: «Пурпурное сердце» получат военные США, получившие легкие травмы
Как полагают в Пентагоне, некоторые из них заслуживают получить медаль «Пурпурное сердце».
Военное обозрение вчера в 22:34
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
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В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:31
Шоу-бизнес
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Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
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В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond
Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
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«МегаФон» запустил тарифы с безлимитным трафиком для удаленной работы
Абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом не только в домашнем регионе, но и во время путешествий по России.
Lenta.ru вчера в 10:24
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17