Общество

REGNUMREGNUMВ Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, это произошло в рамках контртеррористической операции.
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В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков

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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

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В Екатеринбурге и Арамильском городском округе сняли режим КТО

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НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков

РБКвчера в 19:36
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС вчера в 09:01
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Наука

В Британии назальный спрей хотят использовать для лечения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Великобритании предлагают использовать назальный спрей для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
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Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 28 апреля в 03:49
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Общество

Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM вчера в 04:09
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Происшествия

В Воронежской области загорелись 15 дачных домов

ТАСС вчера в 22:59
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия вчера в 11:34
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Транспорт

В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию

Частники уже не первый раз выступали против сокращения маршрутов и новой транспортной реформе, в рамках которой перевозить пассажиров смогут только те, у кого есть новые супербольшие автобусы.
ВашГород.ру вчера в 23:00
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Армия и оружие

Медаль нашла героев: «Пурпурное сердце» получат военные США, получившие легкие травмы

Как полагают в Пентагоне, некоторые из них заслуживают получить медаль «Пурпурное сердце».
Военное обозрение вчера в 22:34
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:31
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
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Культура

Золотой дворец вашего любимого доктора

Мужа "нашей" Малышевой зовут так же.
ИА Хакасия вчера в 23:35
Общество

Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания

Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
Известия вчера в 16:30
Общество

Всех жителей Омской области заставили носить маски

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 вчера в 10:47
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Общество

В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond

Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
Секрет фирмы вчера в 03:40
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Здоровье

В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии

Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Технологии

«МегаФон» запустил тарифы с безлимитным трафиком для удаленной работы

Абоненты могут воспользоваться безлимитным интернетом не только в домашнем регионе, но и во время путешествий по России.
Lenta.ru вчера в 10:24
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
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