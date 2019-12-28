Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 149 пассажирами на борту

Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение вырабатывать топливо и садиться обратно в Кольцово.
Екатеринбург Онлайн05:37

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В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

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Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Интерфакс07:50

Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

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Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

URA.Ru07:39

Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»

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Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

КП - Екатеринбург08:15
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