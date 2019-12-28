Происшествия
КоммерсантъСамолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово. Перед посадкой самолет с 149 пассажирами на борту на протяжении почти трех часов вырабатывал топливо.
Читать в источнике
Оценить476
с чего всё началось
Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение вырабатывать топливо и садиться обратно в Кольцово.Екатеринбург Онлайн05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Пассажир рейса Екатеринбург — Симферополь: «Самолет долго не мог набрать высоту и его качало»
Екатеринбург Онлайн08:07
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика
Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
Здоровье
Врач напомнил о вреде и пользе потребления чая
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как чай влияет на человеческий организм, а также развеял миф о вреде чая в пакетиках.
Армия и оружие
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Авто
Volkswagen начал прием заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7
Компания Volkswagen начала предварительный прием заказов на новый кроссовер Jetta VS7.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Общество
В воскресенье в Ленобласти похолодает до -18
В воскресенье, 29 декабря, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, говорится в сообщении ГУ МЧС региона.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России
Космос
При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза
У экипажа Международной космической станции утолщается сетчатка и начинается воспаление оптического нерва, а также происходят изменения в сосудах, питающих сетчатку.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Здоровье
Специалисты назвали пять методов быстрого похудения
Соблюдение простых правил поможет сбросить вес в кратчайшие сроки и сохранить здоровье.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже
В субботу, 28 декабря, радикально настроенные молодые люди в черной одежде и в масках устроили беспорядки в ходе акции протеста «желтых жилетов» в Париже.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Энергетика
«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги
«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ.
Происшествия
В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек
Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами семи человек, предположительно из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение самолет
В Казахстане при взлете потерпел крушение самолет, принадлежащий Bek Air (авиакомпания).
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Биатлон
Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»
Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Футбол
Вест Хэм — Лестер 0:0 (1-й тайм)
Вест Хэм на своём поле принимает Лестер.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Хоккей
Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера
Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).