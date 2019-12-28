В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.

с чего всё началось

На борту аварийного самолета находятся 149 пассажиров, сообщает ТАСС. Вылетевший из Кольцово лайнер, который должен был выполнить рейс в Симферополь, три часа кружил в небе, вырабатывая топливо. Аэропорт работает без ограничений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.

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