Происшествия
Lenta.ruВ Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
На борту аварийного самолета находятся 149 пассажиров, сообщает ТАСС. Вылетевший из Кольцово лайнер, который должен был выполнить рейс в Симферополь, три часа кружил в небе, вырабатывая топливо. Аэропорт работает без ограничений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.
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с чего всё началось
В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.Екатеринбург Онлайн05:37
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Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
Биатлон
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5 и экран 20:9
Согласно информации источника, старшая версия Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащена оперативной памятью LPDDR5, а также экраном разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Фанатский рендер Он добавил, что использование оперативной памяти LPDDR5 в старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro не исключает возможности того, что она также появится в стандартной версии Xiaomi Mi 10.
Хоккей
Жамнов: игровая дисциплина поможет России обыграть канадцев на МЧМ
Молодежной сборной России по хоккею по силам обыграть канадцев в матче группового турнира чемпионата мира, если россияне будут соблюдать игровую дисциплину, заявил РИА Новости олимпийский чемпион 1992 года Алексей Жамнов.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Общество
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Декабрь 2019 года на сегодняшний день является самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Религия
В Русской православной церкви решили изменить правила крещения детей
Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви, Синод РПЦ принял решение внести изменения в правила проведения ряда таинств, включая крещение.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Политика
Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Космос
Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны
Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Армия и оружие
В состав ВМФ вошел новейший корабль противоминной обороны
Новый корабль носит имя Героя Социалистического Труда Владимира Емельянова, который в 1962-1974 годах был директором Средне-Невского судостроительного завода.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.