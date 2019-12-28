Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург — Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. На борту находились 149 человек.
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с чего всё началось

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета с 149 пассажирами на борту

В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Как сообщил источник E1.RU, на борту находятся около 150 человек. Самолет вылетел из Кольцово в Симферополь, но не полетел по маршруту, а остался кружить над Сысертью.
Екатеринбург Онлайн05:37

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В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

РИА Новости07:51

Самолет, вырабатывавший топливо над Сысертью, приземлился в Кольцово

Екатеринбург Онлайн07:40

Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

ТАСС10:47

Самолет, три часа круживший возле Екатеринбурга из-за неисправности, сел в Кольцово

66.ru05:51

Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Интерфакс07:50

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

URA.Ru07:39

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

КП - Екатеринбург08:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском 09:58
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
ИА REX вчера в 07:20
Политика

Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
РИА Новости 10:36
Общество

В центре Москвы появился искусственный снег

В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.
Газета.Ru 02:12
Общество

Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ 09:52
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Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Политика

ЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

Самопровозглашенная Луганская народная республика выполнила все условия для проведения обмена пленными.
РЕН ТВ 10:34
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Вести.Ru 08:58
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru 02:11
Кино

Во второй части «Венома» появится Человек-паук

Телепрограмма 06:05
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
ФАН 07:49
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Общество

Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
News.ru 06:58
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
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Разработчик нашел на Twitch собственную игру, которую потерял 25 лет назад

Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
CyberSport.ru 05:06
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«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
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Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
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Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Разработка мобильного платёжного приложения Mir Pay ведётся только на платформе Android.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие

В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

В России началось строительство элементов перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
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Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги

ИнфоСМИ 25 декабря в 12:21
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
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