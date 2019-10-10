Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан.

Напомним, в начале весны в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. После этого администрация города объявила, что организует опрос и выяснит мнение жителей об их отношении к месту строительства храма.

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

Армия и оружие Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.

Технологии «Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.

Единоборства Бивол защитил титул чемпиона мира WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Общество Жертвами тайфуна в Японии стали пять человек Уже пять человек признаны погибшими в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Армия и оружие ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.

Происшествия В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД «В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Армия и оружие CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.

Футбол Испания упустила победу над Норвегией 12 октября в Осло на стадионе «Уллевол» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Норвегии и Испании.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разводится с мужем после измены Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.

Космос Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии Темную энергию, из которой наша Вселенная состоит на примерно 70 %, можно назвать самой главной загадкой науки.

Экономика Алексей Дюмин в Китае посетил международную выставку достижений Делегация Тульской области во главе с Губернатором Алексеем Дюминым посетила Китайскую международную выставку достижений в области цифровой экономики – 2019.

Футбол Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Происшествия Марго Овсянникову избили на корпоративе На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Экономика Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку» МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.