Общество
REGNUMВ Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Напомним, в начале весны в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. После этого администрация города объявила, что организует опрос и выяснит мнение жителей об их отношении к месту строительства храма.
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Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан.
— Евгений Куйвашев, российский политикУральский рабочий 11 октября в 07:25
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Демократия не закончилась? 5 важных вопросов о том, как выбрать площадку для храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайнвчера в 02:11
В Екатеринбурге проходит общегородской опрос по выбору площадки под храм Екатерины
Новый Деньвчера в 22:48
Евгений Ройзман считает, что вопрос о храме на месте Приборостроительного завода решен и опрос не нужен
Эхо Москвы в Екатеринбурге10 октября в 02:27
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Армия и оружие
Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн
В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.
В городе R вчера в 15:41
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
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Происшествия
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REGNUM вчера в 10:57
Общество
Жертвами тайфуна в Японии стали пять человек
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Происшествия
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RT на русском вчера в 21:11
Происшествия
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Российская газета 11 октября в 16:32
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
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РИА Новости 11 октября в 07:15
Происшествия
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Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Армия и оружие
ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии
Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Происшествия
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Футбол
Испания упустила победу над Норвегией
12 октября в Осло на стадионе «Уллевол» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Норвегии и Испании.
REGNUM 01:01
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем после измены
Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.
Вечерний курьер вчера в 08:09
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета 11 октября в 03:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Космос
Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии
Темную энергию, из которой наша Вселенная состоит на примерно 70 %, можно назвать самой главной загадкой науки.
Naked Science 09 октября в 20:02
Экономика
Алексей Дюмин в Китае посетил международную выставку достижений
Делегация Тульской области во главе с Губернатором Алексеем Дюминым посетила Китайскую международную выставку достижений в области цифровой экономики – 2019.
Первый Тульский 11 октября в 04:50
Футбол
Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем 11 октября в 08:03
Единоборства
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
Матч ТВ вчера в 22:50
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Марго Овсянникову избили на корпоративе
На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.
Газета.Ru 00:26
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Экономика
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Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 10 октября в 14:36
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия вчера в 19:21