с чего всё началось

В опрос включено две площадки: место бывшего приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста.

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

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